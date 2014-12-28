Худшая «голубая фишка» США — IBM!

Индекс Dow Jones в этом году несколько десятков раз обновил исторические максимумы. А вот одна из самых «матерых» голубых фишек американского рынка — IBM – по итогам года потеряла 13,5% капитализации. Этот сокрушительный результат и сделал IBM самой ужасной «голубой фишкой» Уолл-стрит'2014. Причем этот «успех» компания повторяет уже второй год подряд .

В чем же причина? IBM, этот мастодонт рынка высоких технологий, наряду с Hewlett-Paсkard, получил свой первый смертельный удар, когда на вершину пьедестала вышли Microsoft и, конечно, Apple. Второй нокдаун — замедление рынка персональных компьютеров параллельно с развитием облачных технологий.



Производство ПК IBM еще в 2005 году было продано китайской компании Lenovo, а в 2014 году был наконец одобрен договор о продаже китайцам серверного подразделения. Продает IBM и производство полупроводников.

Чуть сдержать падение на рынке помогло то, что IBM несколько раз организовывала обратный выкуп своих ценных бумаг, поддерживала свой инвестиционный рейтинг — словом, компания еще на плаву, но очень быстро теряет свои позиции на рынке.

По словам экспертов, после продажи убыточных подразделений IBM может сократить издержки и удержаться в лидерах рынка облачных сервисов. Однако есть у компании и все шансы вылететь из Dow Jones.

Не все еще потеряно

Недавно IBM совместно с Apple представили серию решений IBM MobileFirst for iOS — новый класс бизнес-приложений и поддержки облачных сервисов для корпоративных пользователей iPhone и iPad. Они создавались после экспертизы IBM с использованием аналитики BigData. Эти приложения уже используются крупнейшими корпоративными заказчиками — возможно, именно в совместной работе с Apple может лежать один из путей IBM к дальнейшему росту. Правда, тут возникает опасность поглощения более слабого партнера, которым является определенно не Apple.

Поэтому IBM работает и самостоятельно, причем реализует очень амбициозный проект. Компания инвестирует большие средства (несмотря на то, что испытывает их недостаток) в программу Synapse. 3 миллиарда долларов будут вложены в создание компьютера, который работает по принципу человеческого мозга. 10 млрд искусственно созданных нейронов и 100 трлн синапсов должны будут обеспечивать передачу сигналов при минимальных затратах энергии. Двоичная система в случае успеха должна будет отойти в прошлое: ее заменит более инновационная система, основанная на квантовых бита. В этом случае IBM станет одной из самых дорогих когда-либо существовавших компаний: она может полностью сменить одну компьютерную эру другой.