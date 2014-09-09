Хакеры украли данные 60 млн кредитных карт в США и Канаде

Розничная сеть The Home Depot недавно подтвердила, что ее платежная система была взломана. По данным издания The New York Times, хакеры могли завладеть данными на 60 миллионов кредитных карт.

Home Depot подтверждает, что данные о картах были украдены, но не сообщает их количество. Известно лишь, что в руки виртуальных грабителей могли попасть данные посетителей магазинов США и Канады, совершавших покупки с апреля этого года до прошлой недели. Онлайн-пользователи и клиенты розничных точек в Мексике избежали последствий кибератаки.

В случае, если хакерам действительно достались данные на 60 млн карт, это "ограбление" станет самым крупным в истории потери данных розничными сетями. Предыдущий «рекорд» был в декабре 2013 года у компании Target, из базы которой потенциально могли утечь до 40 миллионов кредитных карт. Отмечается также, что Home Depot понадобилось 5 месяцев, чтобы заметить утечку данных.



Скорее всего, взломы баз данных с финансовой информацией у розничных сетей продолжатся. У хакеров было много времени, чтобы изучить механизмы оплаты и получить удаленный доступ к компьютерам, управляющим этой системой. Им также удалось установить вредоносные программы, которые не обнаружило антивирусное ПО. Сегодня около 1000 бизнесменов в США могут иметь зараженные вредоносными программами устройства и не подозревать об этом. NYT называет потенциальных жертв - служба доставки UPS, компании Goodwill, Neiman Marcus и другие.

Сообщения о взломе платежной системы американского ритейлера произошли на фоне появления 8 июня в сети паролей примерно от 6 миллионов почтовых ящиков «Mail.ru» и «Яндекс».