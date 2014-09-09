Обзор финансово-экономической прессы: Инвесторы испугались рецессии в еврозоне

РБК-Daily



Инвесторы испугались рецессии в еврозоне

Экономика еврозоны по состоянию на начало сентября находится в рецессии, следует из пресс-релиза исследовательской компании Sentix. Оно посвящено публикации очередного индекса уверенности инвесторов в еврозоне. Индекс снижается на протяжении двух месяцев подряд. При этом сентябрьские показатели оказались значительно хуже августовских. Если в прошлом месяце индекс составлял 2,7 пункта, то в этом месяце он снизился до отрицательных значений, до -9,8 пункта. Это худший показатель с июля 2013 года, говорится в сообщении компании.

Вступление в силу новых санкций ЕС притормозила Финляндия

Финляндия выступила против введения новых санкций в отношении России, из-за чего Евросоюз вынужден на несколько дней отложить их введение. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление премьер-министра страны Александра Стубба. По его словам, позиция Финляндии заключается в том, что ЕС должен подождать с введением новых экономических санкций против России. «Финляндия в целом не считает, что сейчас подходящее время [для санкций]», - сказал Стубб. Он добавил, что «еще будут дискуссии по поводу того, в какой степени [санкции] будут опубликованы в Официальном журнале ЕС».

Вашингтон настаивает на введении новых санкций против России

Вашингтон настаивает на том, чтобы США и ЕС ввели против России новые санкции из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома. По словам сотрудника СНБ, американское правительство «находится на той же позиции, которую в пятницу изложил президент США Барак Обама по итогам очередного саммита НАТО».

DW

Канцлер ФРГ: Санкции - единственное средство нажима на РФ

Санкции являются единственным средством нажима на Россию. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в транслируемом во вторник, 9 сентября, интервью немецкой радиостанции rbb-Inforadio. Непосредственное участие России в украинском конфликте "очень-очень очевидно", и ее действия нельзя оставить без последствий. Тем не менее, у немецкого правительства нет никаких сомнений в том, что военным путем этот конфликт решить нельзя, заявила Ангела Меркель.