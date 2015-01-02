Каждый десятый американец собирается прожить всю жизнь с долгами

Недавно в США провели опрос, в результате которого выяснилось, что 10% американцев боятся, что не смогут расплатиться с долгами до конца своей жизни. Об этом пишет MarketWatch.

В результатах исследования говорится, что 13% от общего числа американцев и 18% из тех, кто обладает задолженностью, сомневаются в своих силах избавиться от всех долгов до смерти.

Лишь 5-6% американцев в возрасте 18-29 лет не переживают и собираются забрать долги с собой в могилу. Но больше всего спокойных среди граждан старше 65 лет: 31% из них не собираются платить ее до конца жизни.

Странно, что уровень дохода почти никак не влияет на мнение по этому вопросу: доля граждан США, которые не собираются рассчитываться с долгами до конца своей жизни, составляет примерно 12-14% во всех группах, выделенных по размеру заработка, включая тех, кто зарабатывает свыше $75 тыс. в год.

В большинстве случаев в США обязанность выплачивать долг не переходит на членов семьи покойного «по наследству». По мнению аналитиков, наличие задолженностей, особенно по ипотеке, к моменту выхода на пенсию - одна из главных ошибок в финансовом планировании жизни американцев.