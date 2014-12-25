Сегодня доллар на торгах упал ниже 52 рублей

В четверг на валютных торгах российский рубль дошел до трехнедельных максимумов — пара USD/RUB дошла до отметки 51,85 на Московской бирже около двух часов дня. Аналитики полагают, что рублю удалось укрепиться за счет небольших объемов экспортных продаж во время закрытых на Рождество европейских и американских рынков.

"Только экспорт "виновен" в укреплении рубля, плюс сегодня специфический день - весь мир отдыхает, из-за чего тонкий рынок, а у нас уплата НДПИ", - считает Дмитрий Стадник из Росбанка.

Действительно, сегодня последний день по расчетам по налогу на добычу полезных ископаемых — его объем может составлять примерно 210-260 млрд рублей.

Рубль все еще поддерживают высокие ставки центробанка, а также продажи валютной выручки крупными компаниями-экспортерами.

"Видно, что население перестало скупать наличную валюту "почем есть", паника успокоилась, и это тоже одна из основной поддержки рубля. После праздников высокие ставки по рублю могут привлечь и западные хедж-фонды поиграть в "кэрри-трейд", однако я не думаю, что объемы таких спекуляций будут большие", - сказал Стадник.