Токийская биржа сегодня была в красной зоне, шанхайская — в зеленой

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе работали только биржи Японии и материкового Китая. Остальные крупные игроки рынка отдыхали по случаю католического Рождества.

Nikkei потерял 3%: после пяти дней роста подряд инвесторы фиксируют прибыль. Объем торгов был крайне незначительным: западные инвесторы, иностранные участники рынка малоактивны в праздничный день. Здеь 4% потеряли акции Japan Airlines (правительство отменит налоговые льготы для компаний, которых государство спасает от банкротства). Снизились котировки ценных бумаг мобильного оператора Softbank Corp (-1,1%).

Шанхайская биржа выросла: Shanghai Composite увеличился на 3,4%. Bank of China прибавил 4,5%; GD Power 0 4%; China State Construction – 9,8%.