Перед Новым годом ждем падения иены к доллару

Все, кто ждет укрепления иены против доллара, могут не дождаться исполнения этого почти «волшебного» желания до Нового года.

Издание Bloomberg пишет, что японская иена снижалась до годовых минимумов к доллару два года подряд - в последний и предпоследний дни 2012 и 2013 гг. Не исключено, что ситуация повторится и в 2014: после роста до месячного максимума 16 декабря иена подешевела более чем на 4%. К 10:14 по мск курс доллара составлял 120,12 иены, а это всего на 1,4% выше минимума 2014 года (8 декабря — на уровне 121,85).

«И 2012-й, и 2013-й доллар завершил на годовых максимумах к иене, многие ждут, что так будет и в этом году, - говорит директор BNP Paribas SA в Нью-Йорке Масафуми Такада. - Как говорится в японской пословице, двух без трех не бывает»

Удорожание доллара к иене в конце года не является исторической нормой. До 2012 года такое было только в 2001, когда доллар вырос до 132,08 иены 27 декабря. Уже через месяц доллар достиг пика в 135,15 иены, а после торговался только ниже этого уровня.