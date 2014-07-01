Deutsche Bank прогнозирует летнюю бурю

В обзоре, который выпустили эксперты Deutsche Bank, рассматривается общая ситуация на финансовых рынках. По словам аналитиков крупнейшего немецкого банка, скорее всего, текущая стагнация на мировом рынке не может длиться вечно, и скорее всего, уже этим летом все инвесторы и биржевые игроки столкнутся с «атмосферным фронтом» изменений, попав в «летнюю бурю».

Экономика США — главный объект тревог немецких аналитиков. В стране растет инфляция, снижается ставка безработицы, зато растет ставка на долговом рынке. На этом фоне не позже, чем к концу лета ФРС страны вынуждена будет начать действовать довольно жестко и заметно сократить стимулирование экономики. Соответственно, деятельность на финансовых рынках будет сконцентрирована на повышении ставки рефинансирования. Ожидается, что в итоге ускоренного увеличения ставки рефинансирования доходность десятилетних облигаций США будет расти (до 2,8% к концу 2014 года и до 3,25% - еще через год).

Что касается Европы, то «пестрота» экономической карты региона и кредитные проблемы вряд ли будут способствовать ускоренному восстановлению экономики. Внешние причины (геополитические трения между Россией и европейским сообществом, возможные проблемы с транспортировкой газа через Украину) тоже не очень позитивно сказываются на европейском рынке.

Впрочем, есть и поводы для оптимизма: так, потребительские расходы продолжают уверенно расти. Это вносит большой вклад в рост мировой экономики, равно как и быстрый рост занятости, и низкие расходы обслуживания долга.