Вероятность дефолта Венесуэлы - 97%

Падение цен на нефть стало ударом для многих нефтедобывающих стран, но больше всего досталось неподготовленной Венесуэле. Страна сейчас в опасной близости от дефолта. Она очень сильно уязвима к падению цен, потому что ее экономика на 95% зависит от выручки за экспорт энергоресурсов.

Сейчас ВВП Венесуэлы на душу населения на 2% ниже, чем в 1970 году. Когда нефть начала падение, власти Венесуэлы прекрасно понимали, что риски для экономики увеличиваются с каждым днем. Экономисты Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф предсказали, что Венесуэла, вероятнее всего, объявит дефолт по своим облигациям из-за падения цен на нефть — этот прогноз был озвучен еще при ценах на Brent выше $80 за баррель. С тех пор стоимость упала еще на 25% - до $60 за баррель.

По мнению некоторых аналитиков, в течение ближайших 5 лет шансы на дефолт достигают 90%. А вот аналитики, опрошенные Bloomberg, оценили вероятность дефолта в 97% уже к концу 2015 года. Еще в октябре они говорили о вероятности в 50%.

Проблемы и риски для Венесуэлы еще больнее оцениваются из-за того, что валютные резервы страны упали до очень опасного уровня. К примеру, России пришлось продать около $80 млрд, чтобы предотвратить дальнейшую девальвацию рубля, но у ЦБ есть еще порядка $400 млрд, и пока этого достаточно для борьбы с возможными рисками. Но у Венесуэлы осталось всего $21 млрд, причем это самый низкий уровень за последние годы.

Предотвратить дефолт практически невозможно. Стоимость облигаций Венесуэлы упала до самого низкого уровня за последние 16 лет, сейчас они торгуются на уровне 40% от номинала.

Дефолт приведет к сильнейшему экономическому спаду, который будет довольно длительным, а инфляция будет очень высокой. Другими словами, Венесуэле в любом случае придется столкнутся с экономическим кризисом, в настоящее время вопрос стоит в том, насколько сильным он будет.