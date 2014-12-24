На Уолл-стрит — ралли Санта-Клауса

Во вторник два главных фондовых индекса Америки продолжали классическое «ралли Санта-Клауса». Так, DJIA вырос на 0,36% и превысил отметку 18 000 пунктов; S&P 500 опять обновил исторический максимум и поднялся на 0,17%. Не в ногу с праздником шел только Nasdaq, который потерял 0,34%.

Последние 5 сессий подняли фондовый рынок более чем на 5%: эта ситуация описывается экономистами как стандартная в преддверии праздников.

По итогам торгов выросли 9 отраслевых групп S&P 500 из 10: не показал роста только подындекс медицинских компаний. Подешевели Johnson&Johnson (-2,3%), Pfizer (-2%), Merck&Co (-3%).

Нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp прибавила 10,2% на новостях о том, что она выкупит собственных акций на 1 млрд долларов. DJIA «выехал» в основном на крупных промышленниках: DuPont прибавил 1,4%; Caterpillar окреп на 1,3%.



