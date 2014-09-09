Рыночная стоимость Facebook достигла рекордных $200 млрд

Вчера капитализация соцсети Facebook превысила рекордные $200 млрд. Таким образом компания обогнала по стоимости крупнейший в США банк Bank of America и всем известную Coca-Cola. На закрытие торгов бумаги Facebook стоили $77,89 за акцию. В своей сегодняшней статье Financial Times заявило, инвесторы обращают внимание на успехи компании в развитии видео-сервисов, а также в стабильно высокую популярность ее приложений у владельцев смартфонов.



Напомним, во втором квартале соцсеть увеличила чистую прибыль почти в 2,4 раза. Выручка подскочила на 61% - до $2,91 млрд с $1,81 млрд годом ранее.