Бывший главный экономист Обамы призывает положить конец резервному статусу доллара США

сть несколько прописных истин в мировой экономике и одна из них роль доллара США в качестве мировой резервной валюты. Это один из основополагающих принципов американской экономической политики. В конце концов, кто не хотел бы иметь такую валюту, которую иностранные банки и правительства хотите держать в резерве?



Но новое исследование показывает, что то что было привилегией теперь бремя, подрывающее рост числа рабочих мест, накачивание бюджета, дефицит торгового баланса и раздувание финансового пузыря. Чтобы повернуть американскую экономику в нужное русло, правительство должно отказаться от своей приверженности к поддержанию статус доллара в качестве резервной валюты.