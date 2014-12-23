Инвестирование в 2014 — 2015 гг: Китай и Индия - да. Россия - нет.

В пику тому, что написано двумя постами ниже: другая группа западных экспертов говорит, что ни одного повода покупать Россию сейчас нет.

Фондовый рынок России показал себя в 2014 году ужаснейшим образом, а вот индийские акции продемонстрировали потрясающие результаты благодаря премьер-министру страны, Нарендре Моди. Одно роднит такие разные два этих рынка: вектор, заданный на них сегодня, продержится еще и в течение следующего года.







Россия

Российские ETF лидируют сегодня в десятке иностранных фондов, выступивших на рынке в 2014 году хуже всех. В списке главных лузеров года есть греческие, нигерийские, бразильские, колумбийские ETF: в них тоже экономисты настоятельно не рекомендуют вкладываться.

В нижеприведенной таблице отражены 10 ETF, которые показали наиболее впечатляющее падение в 2014 году, а значит, крайне не рекомендованы для иностранных инвестиций. Три из них торгуют российскими акциями. Информация дается на момент 18 декабря 2014 года.



ETF name Ticker % change YTD Market Vectors Russia Small-Cap ETF RSXJ -55.1% Market Vectors Russia ETF RSX -48.3% iShares MSCI Russia Capped ETF ERUS -48.0% SPDR S&P Russia ETF RBL -46.7% Global X MSCI Nigeria ETF NGE -42.7% Global X FTSE Greece 20 ETF GREK -34.6% EGShares Brazil Infrastructure ETF BRXX -32.9% iShares MSCI Colombia Capped ETF ICOL -30.4% Global X MSCI Colombia ETF GXG -29.3% Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF -28.6% Source: XTF.com data as of 12/18/14 on all ex-U.S., country-specific, non-leveraged equity ETFs

«Идеальный шторм» российской экономики был вызван обрушением цены на нефть, санкциями, резким снижением рубля и общими настроениями игроков рынка.

В ближайшем времени западные аналитики не ждут скорейшего восстановления российской экономики — для этого нужен либо серьезный отскок цены на нефть, либо ослабление санкций. Об этом говорит Ник Смити, главный инвестиционный стратег по развивающимся рынкам в Emerging Global Advisors. - «Мне кажется, что сейчас нет вообще ни единой причины покупать Россию», — сказал Смити в интервью для портала MarketWatch. Он подчеркнул, что страна входит в рецессию, испытывает чудовищный отток иностранных инвестиций, а стоимость капитала переоценена (и продолжает увеличиваться).

Снижение цены на нефть парализовало и другие нефтяные развивающиеся страны: Нигерию, Бразилию и Колумбию, в то время как у Греции другие проблемы. Над Элладой висит опасность дефолта, а еще инвесторы волнуются по поводу ее возможного выхода из еврозоны. В общем, у Европы есть одна большая и толстая проблема, которая называется Грецией.

Индия

А что насчет лидеров? Смити говорит, что Индия — настоящий бриллиант. «Я жду, что инвесторы захотят попытаться купить, например, индийские банки. Я уверен, что в 2015 году это будет очень устойчивым трендом».

Среди наиболее эффективных инвестиций в иностранные акции доминируют индийские ETF, захватив в этом рейтинге 8 позиций из 10. Конкуренцию Индии составляют китайские «коллеги», в частности, ETF, охватывающий энергетические китайские компании класса А, который в декабре отобрал пальму первенства в рейтинге у индийского Small Cup MSCI ETF.

Ниже представлена таблица лидеров в рейтинге успешности инвестиций в ETF развивающихся рынков.









ETF name Ticker % change YTD PowerShares China A-Share ETF CHNA +49.0% iShares MSCI India Small-Cap ETF SMIN +47.6% EGShares India Small-Cap ETF SCIN +44.7% Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ASHR +44.2% EGShares India Consumer ETF INCO +44.0% Market Vectors India Small-Cap ETF SCIF +39.5% Market Vectors China-AMC A-Share ETF PEK +38.3% iShares India 50 ETF INDY +28.1% WisdomTree India Earnings ETF EPI +27.2% iPath MSCI India Index ETN INP +22.0% Source: XTF.com data as of 12/18/14 on all ex-U.S., country-specific, non-leveraged equity ETFs

Такой успех индийской экономики однозначно связан с приходом к власти Нарендры Моди, которого называют «деловым прохиндеем». Аналитики в восторге от более быстрого принятия решений, от прогрессивных реформ, благоразумной валютной политики. Индия находится на «остром пике экономического возрождения».

Впрочем, оптимизм аналитиков немного разбавляется тем, что некоторые инвесторы считают Индию перекупленной. Однако акции индийских компаний все еще продолжают покупать из-за отсутствия альтернатив. И, как и для любых других ценных бумаг, индийские ETF предполагают определенные риски.

Китай

Китайские ETF в списке выросли в последнем квартале текущего года. Факторы, которые позволили Китаю выйти вперед, - это сокращение процентной ставки национальным регулятором, открытие совмещенной торговой площадки Шанхая и Гонконга (это позволяет частным инвесторам покупать китайские акции). Аналитики говорят, что долгосрочный подъем популярности ценных бумаг Поднебесной еще только начинается.







По материалам Marketwatch. Перевод — Lesnik007

