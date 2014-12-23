Госкомпаниям в РФ все-таки придется продавать накопленную валюту

Несмотря на то, что Путин на пресс-конференции отрицал необходимость обязательного участия крупнейших госкомпаний в продаже своих валютных накоплений, их руководство недавно получило особое указание правительства. Госкомпаниям-экспортерам в январе-феврале придется продать большую часть накопленной валюты, чтобы обеспечить равномерное поступление на рынок примерно $1 млрд в день. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».

Среди намеченных «продавцов» валюты - пять компаний — это «Газпром», «Роснефть», «АЛРОСА», «Зарубежнефть» и смоленское ПО «Кристалл» (производитель бриллиантов). До 1 марта 2015 года они должны будут «привести размер «чистых валютных активов» к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября 2014 года», и потом не превышать этот показатель. График массовых «распродаж» утвердит центробанк.

Газета «Коммерсант» пишет, что вопреки обещанию Владимира Путина не принуждать госкомпании к продаже выручки с помощью директив, практически речь идет именно о них. Советы директоров госкомпаний в трехдневный срок уже должны дать соответствующие поручения топ-менеджменту. В компаниях пока никаких комментариев не дают, известно лишь, что совет директоров «Роснефти» уже обсудил директиву в заочной форме. Остальные компании только наметили будущие встречи.

Источники газеты сообщили, что в двух из этих компаний вчера весь день ждали от ЦБ поручений и объяснений, как им действовать, но пока не дождались. Кто-то предположил, что необходимо будет продать почти всю валюту, накопленную после 1 октября. А это примерно $40-50 млрд, в первую очередь у «Газпрома» и «Роснефти». Если продавать эти запасы равномерно, то рынок получит около $1 млрд долларов в день.