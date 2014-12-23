Инвестор: «Я бы лучше купил Россию, чем акции Apple»

Управляющий партнер консалтинговой компании MBMG Group Пол Гэмблс в эфире телеканала CNBC поделился своим мнением о том, что российский индекс ММВБ сейчас выглядит очень привлекательным после длительного падения. Он убежден, что индекс может стать более правильной инвестицией, чем, например, технологический гигант Apple.

Надо заметить, что на нынешний момент рыночная капитализация Apple больше капитализации всего российского фондового рынка. И даже несмотря на это Гэмблс убеждает зрителей, что бумаги российских компаний сейчас торгуются по очень низким ценам и потому их надо срочно покупать.

Не забывайте, что сделка носит спекулятивный характер, поэтому существует высокий уровень риска. "Все дело в рыночной оценке. Я бы лучше купил Россию, чем акции Apple", - отметил Гэмблс.

Российский индекс РТС в долларах США с начала года упал на 48,6%. Гэмблс говорит, что в после обвала рубля индекс отыграл 32% за два дня.

"Я думаю, у российского рынка есть потенциал роста. Возможно, будет еще падение, но мне кажется немыслимым то, что рубль и российский рынок останутся на столь низких уровнях навсегда. Вероятность отскока очень велика. Не уговариваю покупать и держать, но считаю, что рискнуть стоит", - заявил Гэмблс.