Середина торгового дня: доллар по 54,44 руб., евро по 66,51 руб.

К 16:13 по мск курсы доллара и евро снизились на торгах. За доллар дают 54,44 руб., за евро — 66,51 руб. (по данным investing.com). Российский рубль укрепился на 6-7% от уровней открытия.

Уже с первых минут торгов на Московской бирже рубль начал расти против евро и доллара. В итоге сейчас доллар и евро подешевели на 4 руб.

Прошлая неделя была очень волатильной, нередко СМИ сообщали о настоящей валютной панике среди населения из-за резких движений на рынке. Во вторник, 16 декабря, рубль упал до максимумов — против евро дошел до отметки в 100 руб., против доллара дошел до уровня 80,1 руб.