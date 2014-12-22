Рекомендация по торговле на 15.12.14 - 22.12.14

Технический анализ торговой пары USD/RUB на 22.12.14 – 29.12.14

Предыдущая неделя по паре USDRUB была открыта на 58.00, а на данный момент торгуется на уровне 59.00. У нас очередная неделя закрывается выше предыдущей и это нам говорит о восходящем тренде. За последние три месяца 11 раз мы закрылись вверх и лишь 1 раз закрылись ниже. Что можно ожидать от торговой пары на этой неделе?



План торгов таков:



Ожидаем дальнейший рост по паре USDRUB. На данный момент потенциальной зоной для покупок является уровень 54.50 – 56.00. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на покупку. Цель движения это 62.00.

Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вверх, а именно 93%. Так же не стоит забыть, что общий тренд у нас восходящий.





Технический анализ торговой пары EUR/USD на 22.12.14 – 29.12.14



Предыдущая неделя по паре EUR/USD была открыта на 1.2455, а на данный момент торгуется на уровне 1.2222. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 8 раз мы закрылись вниз и лишь 5 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?



План торгов таков:



Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.2370 – 1.2290. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.2370 – 1.2290 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 99 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 53%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.





Технический анализ торговой пары GBP/USD на 22.12.14 – 29.12.14



Предыдущая неделя по паре GBPUSD была открыта на 1.5720, а на данный момент торгуется на уровне 1.5620. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 9 раз мы закрылись вниз и лишь 3 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Что можно ожидать от торговой пары на этой неделе?



План торгов таков:



Ожидаем дальнейшее падение по паре GBPUSD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.5800 – 1.5740. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения это обновления низин.

Причина такой стратегии являет то, что в диапазоне зон 1.5800 – 1.5740 является наибольшее скопление ордеров, так же на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 155 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 55%. Так же не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.