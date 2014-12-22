Если понадобится, Китай поможет России

Китай заявил, что готов помочь России в случае необходимости. Вместе с тем китайцы считают, что страна и сама способна преодолеть нынешние экономические сложности. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел КНР Ван И.

За этот год российский рубль упал на 45% против доллара, продемонстрировав самый сильные и резкий спад в начале прошлой недели. Владимир Путин не согласен, что эта ситуация свидетельствует о кризисе в стране, и заявил, что рубль вырастет снова.

В свою очередь, Ван И говорит, что у России есть "мудрость", чтобы выпутаться из проблем. "Если российской стороне потребуется, мы окажем необходимую помощь в рамках наших возможностей", - обещал он, отметив, что две страны постоянно помогали друг другу. Но он не говорил, что именно политики имеют в виду.

На прошлых выходных министр торговли Китая предложил увеличить использование китайской валюты для взаиморасчетов с Россией, чтобы обезопасить торговлю.