Нефть продолжает рост на азиатских данных

Нефтяные цены растут после подъема на азиатских фондовых рынках. Многие аналитики считают, что Brent будет держаться выше $60 за баррель до конца года.

К 10:16 по мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подорожали до $62,63 за баррель, а фьючерсы на WTI — до $58,17.

Утром фондовый индекс АТР (не включая Японию) вырос на 1,4%, а австралийские акции выросли на 1,6%.

"Если на рынке нефти и начнется ралли, оно будет сдержанным и коротким, если только не произойдет значительного сокращения поставок. Есть много факторов, мешающих росту цен", - говорится в отчете банка Morgan Stanley.

По мнению технического аналитика Reuters Вана Тао, Brent найдет поддержку на уровне $60,77 за баррель. Аналитики предполагают, что до конца года еще будет сильная волатильности на рынке, потому что трейдеры начинают закрывать позиции перед праздником.

"Поскольку брокеры закрывают отчетность, трейдеры уходят на праздники, а экономических новостей в мире немного, мы не ожидаем значительной волатильности до января 2015 года", - говорится в отчете Phillip Futures.