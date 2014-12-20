О том, как прогнозы главного экономиста Сбербанка никогда не сбываются

Конец 2014 года и экономическая ситуация в стране вновь подтвердили ошибочность прогноза о курсе рубля от директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлии Цепляевой. Издание «ФедералПресс» изучало, как ее прогноз менялся в течение года.

Совсем недавно она считала безумцами тех, кто побежал в обменники покупать доллары за 35 рублей. «Я серьезно так считаю! Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей – это безумие! И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая. … Вероятность того, что рубль подорожает, с моей точки зрения, гораздо выше, чем, что он продолжит дешеветь», – говорила Цепляева в январе 2014 года. И это главный экономист Сбербанка!

Но ожидания ее не оправдались, до 33 рублей доллар не упал. «Фактическое ослабление, что называется, превзошло все наши ожидания», – призналась тогда она.

Цитату Цепляевой пользователи соцсетей вспомнили в октябре, когда курс доллара достиг 50 рублей. Но и тогда она сказала, что ее «не интересуют доллары по такой цене». «Я доллары по такому курсу покупать не буду», – подчеркнула глава ЦМИ Сбербанка. Она готова была поменять деньги, только если бы собралась за границу. «Если бы мне предстояла поездка в Штаты, выдохнула бы и купила», – отметила она.

По оценке Центра исследований Сбербанка, в октябре рубль был очень недооценен, его справедливая цена – 38 руб. за доллар.

Затем Цепляева прокомментировала изданию РБК решение Центробанка об изменении курсовой политики: «Попытки охваченных паникой неквалифицированных инвесторов играть на курсе – самый верный способ потерять деньги. Я считаю, что сейчас важно сохранять спокойствие. Как показывает опыт, в течение 6–12 месяцев, при отсутствии драматических событий, рубль должен приблизиться к равновесному значению. А равновесное значение даже с учетом низких цен на нефть ($ 82,58 за баррель) близко к 38 руб. за доллар. Тот, кто будет покупать доллары по 45 рублей, может сильно пожалеть в дальнейшем».

И вот уже совсем недавно, 17 декабря, главный экономист Сбербанка заявила, что семь шагов ЦБ РФ помогут банкам пережить кризис рубля. По сути ничего толкового не сказала. «Все очень просто теоретически, но когда доходит до практики, все может быть сложно осуществимо, – отметила она. – Когда банки испытывают такое давление, их нужно поддержать. Те меры, которые мы сейчас видим, это как раз и есть экстраординарные меры, и это очень правильно».



