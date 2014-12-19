Минфин продает валюту, надеясь на рост рубля в начале 2015 года

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство собирается продавать на рынке валютные остатки бюджета сейчас, потому что они им не понадобятся в этом году. А в начале 2015 года рубль"однозначно" укрепится, считает министр.

На этой неделе министерство объявило, что продаст валютные остатки бюджета на сумму около $7 миллиардов, чтобы поддержать рубль.

"У нас остатки для финансирования нашей текущей деятельности, часть из них размещена на депозитах. Часть из них по согласованию с Банком России, в строгой координации с Банком России мы готовы продавать, поскольку видим, что курс сегодня недооценен", - сказал министр журналистам сегодня утром. "У нас будет нужда в валюте в начале следующего года, однозначно могу сказать, что в следующем году, в начале, рубль будет крепче. Поэтому мы абсолютно не видим никаких рисков в продаже (валюты) сегодня и покупке в начале года".

Надо заметить, что на сегодняшних утренних торгах рубль укрепляется против доллара — на 11:00 по мск пара USD/RUB торгуется на уровне 60,40 (по данным investing.com).