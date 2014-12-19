Европейские индексы существенно выросли

Фондовые индексы Старого Света серьезно прибавили. Инвесторы начали верить в то, что крупнейшие центробанки удержат экономический рост по всему миру.

Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 2,95% (это максимальный рост с ноября 2011 года). FTSE вырос на 2,04%, CAC 40 прибавил 3,35%; DAX окреп на 2,79%.

Ситуация в России и на других развивающихся рынках заставила Банк Швейцарии ввести отрицательную процентную ставку по депозитам: это должно предотвратить шквальный поток инвесторов, которые пытаются найти надежное убежище для своих денег.

Фондовый индекс страны, SMI, показал на этой новости прирост на 2,7% (максимум с января 2013), в числе прочих подскочили знаменитые фармацевты Novartis AG и Roche Holdings AG (на 3,5% каждая).

В четверг показали рост все 19 сегментов Stoxx 600, веселее всех рос банковский сектор.

Например, Banko Santander SA прибавил 3,6%; BNP Paribas подорожал на 3,7%.

Нефтепроизводители отыгрывают свои серьезные потери: Total SA прибавляет 2,4%; BP Plc — 1,3.

Alcatel-Lucent SA прибавила 8,7%: прошел слух, что финская Nokia снова начала с ней переговоры о предполагаемом объединении.

Ирландский авиаперевозчик Aer Lingus Group резко прибавил 8,8% на новостях о возможности его приобретения компанией International Consolidated Airlines Group SA (которая уже владеет British Airways).

Сеть супермаркетов Tesco Plc прибавила 4,6%; пивоваренная компания SAB Miller Plc — 5,6%.