Рубль укрепляется против доллара

Курсы валют в четверг днем во время пресс-конференции Владимира Путина проявляют разнонаправленный характер — доллар падает, а евро дорожает.

К 12:45 по мск мы наблюдали сегодняшние максимумы валютных пар: EUR/RUB дошел до 78,108 руб., а USD/RUB — до 63,58 руб. К 14:00 по мск доллар падает до 61,144 руб. (минус 6% от вчерашнего закрытия), евро, наоборот, поднялся до 75,143 руб. (рост на 0,05%) (по данным investing.com).



В своих ответах Владимир Путин выразил надежду на то, что тенденция по укреплению курса рубля сохранится. "Надеюсь на то, что сегодняшнее и вчерашнее снижение курса иностранной валюты и повышение курса рубля сохранится. Возможно ли это? Возможно", - сказал он на пресс-конференции.

Президент также заявил, что центробанк России не собирается "бездумно палить резервы" в целях регулирования курса рубля. Путин напомнил, что международные резервы РФ сейчас составляют $419 млрд. Резервы правительства - ФНБ и Резервный фонд - выросли в этом году на 2,4-2,5 трлн рублей, отметил он.