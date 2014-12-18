Пресс-конференция Путина: президент будет отвечать на вопросы столько, сколько сочтет нужным

Десятая (по счету) большая пресс-конференция Владимира Путина в прямом эфире пройдет сегодня в Москве. Необычным является ее фон — большие финансово-экономические проблемы наряду с обостренной международной обстановкой. Журналисты и зрители очень ждут этой встречи.

Итар-тасс сообщает, что никакого регламента пресс-конференции не существует. «Путин будет отвечать на вопросы столько, сколько сочтет нужным», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. К слову, самой долгой была встреча с журналистами в 2008 году (4 часа 40 минут), в прошлом году — чуть больше четырех часов.

Порядок проведения большой пресс-конференции не изменился: "Пресс-конференцию ведет пресс-секретарь, но в какой-то момент президент принимает решение забрать эту работу себе и сам выбирает задающих вопросы. Когда этот момент наступит, я не знаю", - признался Песков.

Право на вопрос президенту имеют все 1259 аккредитованных корреспондентов. Кроме российских журналистов будут и иностранные - для них МИД специально делал визы и аккредитации. Например, будут представители СМИ из Японии, США, Ирана, Германии, Франции, Румынии, Белоруссии, Швеции, Израиля, Китая, Дании, Испании, Абхазии, Польши, Азербайджана, Вьетнама, Великобритании.

Основные темы, безусловно, - это экономическое положение в стране и международная обстановка. Путин объяснит, что происходит с рублем, с ценами и расскажет о мерах, которые предпринимает руководство России.

Пресс-конференция начнется сегодня, 18 декабря, в 12:00 по московскому времени.