Торги еще не открылись, а доллар уже упал с 65 до 59,5 руб.

Интересную картину наблюдаю сейчас на графиках портала investing.com. Согласно ему, еще всю ночь - до 8:35 по мск доллар был на уровне 65,040 руб., а уже к 9:40 по мск он на отметке 59,500 руб. Что это? Торги на Московской бирже откроются через 8 минут.



Тем временем, в среду вечером рубль пошел в уверенный рост после ряда хаотичных движений в первую половину дня. Скорее всего, это позитивная реакция рынка на действия регуляторов по снижению волатильности.

Центробанку (если это был он) пока удается предотвращать чрезмерные валютные колебания, причем без введения административного регулирования капитальных потоков и курсообразования.