Госкомпании обязаны продать свои запасы валюты - Медведев

Сегодня на встрече с руководителями крупнейших росийских компаний-экспортеров (среди которых были главы организаций «Роснефть», «Газпром», «Норникель», «Лукойл», «Новатэк») Дмитрий Медведев обязал всех обеспечить «ритмичные и стабильные продажи валютной выручки». Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на чиновника правительства и сотрудника одной из компаний.

Источники рассказали, что на встрече «никто никого не заставлял и не угрожал, но удалось договориться, что на 1 марта 2015 года на счетах компаний должно быть столько же чистых валютных активов, сколько на 1 октября 2014 года без возможности дальнейшего увеличения».

В материале газеты «Коммерсантъ» мы видим уточнение - речь идет о снижении чистых валютных активов госкомпаниями-экспортерами. Чтобы этого добиться, уже этом году крупные компании должны провести собрания советов директоров для решения этого вопроса. Речь идет фактически о введении элементов валютного контроля для госсектора, - пишет газета.

Вчера вечером представители правительства, центробанка и крупных компаний-экспортеров сразу после совещания у Медведева отправились к Владимиру Путину, где продолжили обсуждение. Источники сообщают, что завтра, 19 декабря, возможна встреча Путина с представителями бизнеса по этому же вопросу.

Одобрит ли президент введение элементов валютного контроля для госсектора, пока не известно. Неизвестен также и список госкомпаний и госкорпораций, которые могут попасть под этот режим. Пока из предполагаемых - «Роснефть», «Газпром», «Зарубежнефть», «Алроса» и их дочерние структуры.