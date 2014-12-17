ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?

Для начала ответим на вопрос: «А на что влияет центральный банк России?»

ЦБ управляет кредитно-денежной политикой России. В частности,устанавливает ключевую ставку, которая напрямую влияет на проценты, под которые банки выдают кредиты.

Логика проста. При сверх низких ставка 0,25% (как в ЕС и США), бизнес получает кредиты под 5-6% годовых, следовательно начинается активная экономическая деятельность и быстрое развитие бизнеса, так как кредит очень дешевый.

А в России, при ключевой ставке 7,5% (на май 2014) бизнес получает кредит от 15 – 17% (в зависимости от банка), из-за чего он кое-как держится и выживает.

Вы спросите: «А почему Центральный банк не снизит ставки и не поможет развитию российской экономики?»

Все дело в том, что ЦБ не заинтересован в развитии российской экономики, так как является элементом внешнего управления Россией.

Вы задаете следующий вопрос: «Почему президент не может повлиять на ЦБ?»

Все дело в том, что Центральный банк является НЕЗАВИСИМЫМ от государства институтом.

Доказательства независимости ЦБ от российского государства:

1. Конституция РФ, статья 75, п 2:

«2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти»

Пояснение

Как мы видим, ПРЯМО В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ страны сказано, что ЦБ не от кого не зависит.

Напрашивается вопрос: «Почему о независимости ЦБ написано прямо в конституции?» Ведь вы не найдете ничего подобного в конституциях, скажем европейских государств.

Внесение этой статьи в конституцию вызвано тем, что внести изменение в конституцию гораздо труднее, нежели в обыкновенный федеральный закон.

2. Федеральный закон о Центральном банке России (Банке России), статья 1:

«Функции и полномочия, предусмотренные конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»

Пояснение

Как видим, данная статья дублирует п. 2 статьи 75 конституции России.

3. Федеральный закон о Центральном банке России (Банке России), статья 2:

«Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами»

Пояснение

Как видим, это положение подтверждает независимость ЦБ от государства. Таким образом, государство может оказаться полным банкротом, когда у ЦБ полным полно золото-валютных резервов.

4. Федеральный закон о Центральном банке России (Банке России), статья 22:

«Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральном федеральном бюджете.

Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»

Пояснение

В настоящее время все европейские страны живут именно так: выпускаю государственные облигации (в США – трежерис, в ЕС — евробонды ), а центральные банки данных стран, выкупая довольно значительную часть данных бумаг, таким образом предоставляя кредит государству.

Поэтому мы никогда не сможем сделать как на Западе, где государство обеспечивает высокий уровень жизни и социальных гарантий в основной массе, за счет заимствования средств у собственных ЦБ (в основной массе, так как Запад не производит столько благ, чтобы обеспечить высокий уровень всем слоям населения).

Кстати, в законе нет ни слова о даче в долг другим государствам. Именно благодаря данной лазейки, Центральный банк вкладывает в американские долговые обязательства (они же трежерис) миллиарды долларов, а не пускает эти деньги в экономику через снижение ставок и увеличение доступности кредита.

Председатель Центрального банка России

После всего вышеперечисленного, вы зададите вопрос: «Почему президент не поменяет главу ЦБ и хотя бы не снизит ставки?»

Федеральный закон о Центральном банке России (Банке России), статья 5:

«…Государственная Дума:

назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России по представлению Президента Российской Федерации;

назначает на должность и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России (далее — Совет директоров) по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом Российской Федерации»

Из официального документа «Организация деятельности Центрального банка»:

«Председатель ЦБ РФ – назначается ГД РФ на 4 года.

По представлению президента не позднее чем за 3 месяца до истечения полномочий предыдущего, при досрочном освобождении – в течении 2-х недель.

В случае отклонения – президент в течении 2-х недель вносит новую кандидатуру, причем 1 кандидатура не может вносится более 2-х раз»

Получается, что без согласия Думы президент не может назначить на должность главы ЦБ человека, который хотя бы снизит ставки.

Вы сразу же возразите: «Ведь Путин крутит ГД как хочет, что он скажет, то они и примут»

Это не так. Путин может «продвинуть» в парламенте лишь «ручные» законы, которые имею наибольший общественный резонанс.

Подтверждающий это пример. Ещё в 2000 году Путин пытался национализировать ЦБ, но его инициативы не прошли Госдумы. Ни одна партия его не поддержала (против национализации ЦБ голосовали даже коммунисты, не говоря уже о других фракция в ГД).

А Путин сам писать законы не имеет права. Он президент, а не царь.

Заключение

Таким образом, выше мы привели доказательства того, что Центральный банк не подчиняется государству и искусственно препятствует развитию российской экономики.

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