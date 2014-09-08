Что будет с британским фунтом после референдума?

Долгое время участники валютного рынка не учитывали возможных последствий референдума о независимости Шотландии, однако результаты последних опросов буквально шокировали рынок, а британский фунт обвалился до минимума за 10 месяцев.

Итак, британская валюта демонстрировала устойчивый рост к доллару США с середины 2013 г. Экономика Великобритании показывала неплохие темпы роста, поэтому основным драйвером укрепления курса фунта были ожидания относительно ужесточения монетарной политики со стороны Банка Англии. Эти ожидания, кстати, активно подпитывал и сам регулятор. В частности, глава Банка Англии Марк Карни неоднократно заявлял, что повышение ставок может произойти гораздо раньше, чем этого ожидает рынок.

Что же касается референдума, то его практически никто не воспринимал всерьез, во всяком случае рынок его особо не учитывал, к тому же практически все опросы указывали на то, что большая часть населения выступает против независимости Шотландии.



Как оказалось, до поры до времени - по мере приближения референдума - разрыв между теми, кто высказывается "против", и теми, кто "за", начал неожиданно сокращаться, ну и в минувшие выходные сторонников независимости наконец стало больше. До референдума остается все меньше. Напомним, голосование состоится 18 сентября. Реакция рынка на эти изменения не заставила себя ждать, только сегодня фунт упал к доллару на максимальную за год величину.

Неопределенность относительно экономических перспектив, политики и валютных механизмов, вероятно,и самой Шотландии, и Великобритании в целом. Представители бизнеса, скорее всего, займут выжидательную позицию или же примут решение о развитии своей деятельности за пределами Великобритании. При этом не стоит забывать, что экспорт в Шотландию из стран Великобритании составляет примерно 4% от ВВП, а значит, в случае отсоединения Шотландия автоматически становится вторым по величине торговым партнером Соединенного Королевства после США. Если бизнес не будет понимать, каким образом ему вести дела, это очевидным образом скажется на товарообороте, а значит, и экономике в целом. Кроме того, многие предприятия и банки имеют работают и на территории Шотландии, и на территории остальных стран Великобритании, и в случае отсоединения Шотландии они могут начать существенно сокращать свое присутствие на чужой территории, чтобы минимизировать риск от возможных валютных реформ.

Независимость Шотландии будет иметь негативный эффект для основных политических партий Великобритании и позитивный для тех, которые выступают за выход из состава ЕС. После отделения шотландские чиновники больше не будут принимать участия в голосовании в британском парламенте, а это наносит очень серьезный удар по позициям как лейбористов, так и либерал-демократов.

Шотландское правительство заявило, что в случае если население проголосует за независимость, власти будут стремиться ускорить процесс отсоединения, и Шотландия станет независимой уже в марте 2016 г. Однако эксперты считают, что на практике этот процесс может занять гораздо больше времени. Это связано также с парламентскими выборами в Великобритании в 2015 г. Вполне возможно, что после них состав правительства будет совсем иным, а значит, и переговоры Шотландия должна будет вести уже с другими людьми. Да и в любом случае сами выборы и подготовка к ним займут какое-то время.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что в случае отделения Шотландии от Великобритании, регулятор готов предпринять все усилия для борьбы с возникшей неопределенностью. Он отметил, что у Банка Англии есть необходимые обязательства по обеспечению финансовой стабильности и он будет продолжать их выполнять. Неопределенность в валютном вопросе может создавать случаи финансовой нестабильности, и мы уже разрабатываем возможные меры по их ликвидации, сообщил Карни.

Исходя из приведенных выше факторов можно предположить, что, если итогом референдума станет независимость Шотландии, то фунт Британии будет оставаться под давлением в течение достаточно длительного времени. И основным фактором для этого будет длительная неопределенность в отношении многих моментов. К тому же, если негативные для экономики риски реализуются, вопрос о скором повышении ставок будет снят с повестки дня, а значит, и былой поддержки у британской валюты уже не будет.

Сейчас пара GBP/USD торгуется на уровне 1,6142.

