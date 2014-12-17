Нефтяная отрасль на пятилетнем минимуме. В нефтяную войну включились Россия и Иран

Нефть Brent торгуется на 14.25 мск на уровне 59,32 доллара за баррель, потеряв 1,14% по отношению к вчерашнему закрытию. Американская нефть WTI торгуется на уровне 55,38 (минус 1,68%). Такой цены рынки не видели с 2009 года.

Тем временем Россия подчеркнула, что не собирается снижать производство нефти в 2015 году. По сути, она повторяет стратегию ОПЕК по созданию глобальных излишков сырья. Россия, крупнейший в мире производитель сырья, будет вырабатывать 10,6 млн баррелей в день. Об этом сообщил министр энергетики страны, Александр Новак.

Тем временем Иран предлагает поставки в Азию с самой крупной скидкой за последние 14 лет, беря пример со своего идеологического врага — Саудовской Аравии.



Можно задаваться вопросом, зачем снижение цены на нефть потребовалось странам, которые целиком от нее зависят. Ответ прост — и Россия, и Иран сейчас находятся в прямой конфронтации с США, и вполне могут жертвовать собственными интересами, чтобы задушить американский сланцевый бум.

Новак вчера на Форуме стран-экспортеров газа в Дохе сказал, что цена на нефть «рано или поздно стабилизируется», и даже перед лицом рецессии и валютного кризиса Россия не снизит поставок на мировой рынок.

Тем временем аналитики говорят: «Мы действительно верим властям Саудовской Аравии, когда они говорят, что готовы долго терпеть низкую цену на нефть, чтобы достигнуть своей цели — замедления роста добычи нефти в Америке».