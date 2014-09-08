Прогноз по парам EUR/USD, GBP/USD на неделю 8 — 12 сентября

Пара EUR/USD будет продолжать падать. Восходящая коррекция, хоть и возможна, но всё же котировки она не поднимет за границу 1,3000. На этой точке можно открывать короткие позиции. Первичная цель снижения — 1,2900.



На пару GBP/USD будет серьезно влиять референдум в Шотландии, который состоится через 10 дней, совсем скоро. В итоге британец не может показать сколько-нибудь серьезного роста. Инфляционный отчет Банка Англии выйдет в среду, да еще и Марк Карни сопроводит его комментариями. Если по этим событиям станет понятно, что нарастает инфляционное давление, то фунт получит поддержку, но на очень короткое время. По прогнозам, если фунт закрепится ниже отметки 1,63, то дальше он поползет к уровням 1,6230 — 1,6200.



