Российские бизнесмены просят узаконить цены в у.е.

Немного позитивных новостей. На фоне падения курса рубля и стоимости российских акций, на которые уже слетаются инвесторы, активизировались и российские предприниматели. Сегодня общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» заявила о намерении обратиться к властям, чтобы те разрешили указывать цены в условных единицах на некоторые виды товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-президент организации Александр Жарков говорит, что просьбу поддерживают уже более 20 предпринимателей, которые работают в сфере промышленных товаров и участвуют в госзакупках. Из-за нестабильного курса предприниматели терпят убытки и вынуждены по несколько раз в день менять ценники на товары.

Сейчас организация должна оценить ситуацию на валютном рынке, особенно после повышения ключевой ставки до 17%. По итогам анализа и будет принято решение.

«Если мы признаем это целесообразным внутри нашей организации, то мы выйдем с соответствующими предложениями на профильные министерства», — сказал Жарков. Он также добавил, что денежный эквивалент условной единицы может быть выражен, например, в долларах или даже юанях. «Это вопрос обсуждения», — добавил он.

Напомним, что вчера глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что указание цен в иностранной валюте, зафиксированное в нескольких магазинах Москвы, является незаконным.