Пары USD/RUB и EUR/RUB выросли сегодня на 9%

Россияне поддались панике: курсы валют растут прямо на глазах, причем очень высокими темпами. Участники рынка, наоборот, уже подсчитывают в уме свою прибыль.

На 14:25 по мск пары достигли максимумов сегодняшней сессии. Курс доллара дошел до 71,575 руб. (рост на 9,11%), курс евро в 14:20 был на уровне 89,403 руб. (рост на 9,4%) - по данным торгов на портале investing.com. Таким образом, во вторник днем мы наблюдаем кардинальное падение российской валюты. Чем на этот раз будет останавливать это падение центробанк РФ?

Новые максимумы у рубля теперь выше многих прогнозов. И нацвалюта продолжает падать, несмотря на агрессивное повышение процентных ставок Банком России. Похоже, на рынок вернулись покупатели иностранной валюты, потому что фундаментальные и политические причины слабости рубля и спроса на валюту все еще сохраняются. Нефть тем временем упала до $59,40 за баррель Brent.

Еще в полдень сегодня доллар доходил до отметки 67 руб., евро — до 83,23 руб.

UPD: к 14:32 по мск доллар уже дошел до отметки 73,69 руб., евро - 89,31 руб.

