Нефть марок Brent и WTI дорожает после резкого снижения в понедельник

Во вторник наблюдается повышение цены фьючерсов на нефть марки Brent - фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Futures поднялись в цене на $0,2 - до $112,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также дорожают - на $0,33 до $105,70 за баррель.

В понедельник резко подешевела нефть. Падение цен было связывают с ослаблением опасений относительно перебоев с поставками топлива с юга Ирака. Боевые действия до южных районов до настоящего времени не распространились.