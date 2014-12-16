Первый час торгов: рубль сначала укрепился, но сейчас вновь падает

В вторник утром во время открытия торгов на Московской бирже курс доллара опустился сразу до 59,54 руб., а курс евро упал до 74,96 руб. Однако уже к 11:15 по мск пары начали восстанавливаться — USD/RUB торговалась на уровне 63,61 руб., EUR/RUB — на уровне 79,12 руб.

Первоначальное укрепление рубля шло на фоне решения центробанка повысить ключевую ставку до 17%. Банк России был вынужден пойти на такие жесткие меры после того, как во время торгов в понедельник курс доллара против рубля вырос на 5,2 руб., евро - на 6,5 руб. К ночи рубль упал до исторических минимумов: 65,60 руб. за доллар и 81,58 руб. за евро. (по данным investing.com).

Эксперты считают, что постоянное падение российской валюты, когда антирекорды устанавливались каждый день, вчера переполнило чашу терпения регулятора. В ночь с 15 на 16 декабря центробанк РФ решил повысить ключевую ставку сразу на 6,5 п.п. - до 17%, чтобы хоть как-то остановить угрозу девальвации.

«В сопроводительном заявлении регулятор сместил акцент с инфляционных рисков, с которыми боролся 11 декабря, на риски девальвационные. Еще одним важным решением стало увеличение объемов валютных РЕПО до 5 миллиардов долларов, а также сообщение о готовности проводить их чаще. Приблизительно таких методов и ожидали от ЦБ РФ участники рынка, и сегодня у нас будут все шансы увидеть стремительный разворот российской валюты», — уверен директор департамента аналитики «Альфа-Форекс» Андрей Диргин.

Руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя уверен, что вторник будет «крайне волатильным и нервным».