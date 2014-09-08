Еврозона: в предчувствии беды

Если Германия, Франция и Италия не найдут способ поднять европейскую экономику с мели, евро обречен. Всего несколько лет назад лидеры Еврозоны думали, что после шторма наконец-то наступили ясные дни. Благодаря обещаниям Марио Драги, президента Европейского центрального банка, «сделать все возможное» для поддержания валюты, на континент вернулась уверенность. Казалось, рост возобновляется, хотя и медленными темпами. Проблемные периферийные страны восстанавливались после принятия программ по спасению и болезненных мер для сокращения дефицита бюджета и повышения конкурентоспособности. Безработица, особенно среди молодежи, оставалась крайне высокой, но по крайней мере она снижалась в большинстве стран. Спрэды по облигациям резко сократились на фоне того, что финансовые рынки перестали верить в распад евро. Это была иллюзия. В последнее время лодка стран Еврозоны снова дала течь. Во втором квартале их совокупный ВВП переживал стагнацию: Италия снова скатилась в явную рецессию, ВВП Франции остался без изменений, и даже могущественная Германия столкнулась с неожиданно сильным сокращением производительности. Показатели за третий квартал выглядят тревожно, отчасти потому, что рост в Еврозоне еще больше затормозится из-за западных санкций против России. В то же время инфляция упала до опасно низкого уровня, примерно до 0.4%, гораздо ниже целевого показателя в 2%, установленного Европейским центральным банком. Из-за этого возникли опасения, что Еврозона в целом может стать жертвой обширной дефляции. Доходность немецких облигаций находится ниже 1% - еще один предвестник падения цен. Еврозона резко контрастирует с Америкой и Британией, чья экономика переживает устойчивый рост.

То, что четыре года назад началось как банковский кризис, превратилось в кризис роста, который сейчас охватывает три крупнейшие экономики. Германия балансирует на грани рецессии. Франция охвачена стагнацией. ВВП Италии едва превышает уровень, достигнутый при вводе единой валюты 15 лет назад. Так как на долю трех этих стран приходится две трети ВВП Еврозоны, рост в таких странах, как Испания и Нидерланды, не может компенсировать их вялость. Первопричинами новых невзгод Европы являются три очень знакомые и взаимосвязанные проблемы. Первая – недостаток политических лидеров, обладающих смелостью и решимостью, которые необходимы для проведения структурных реформ с целью повышения конкурентоспособности и, в конечном счете, возобновления роста: большие страны потеряли два года, купленные обещанием г-на Драги сделать «все возможное». Вторая – общественность не уверена в острой необходимости радикальных изменений. И третья проблема: несмотря на усилия г-на Драги, монетарные и фискальные условия слишком жесткие и ограничивают рост, что усложняет проведение структурных реформ.

Реформирование экономики

В Еврозоне заметны различные проявления этих проблем. Но наиболее остро все три проблемы проявляются во Франции. Недавно ее президент-социалист Франсуа Олланд был вынужден поменять состав правительство, чтобы удалить из него Арно Монтебурга, который, несмотря на пост министра экономики, упорно критиковал проводимую политику. Г-на Олланда, ставшего президентом в 2012 г. благодаря обещаниям безоблачного будущего, вряд ли можно назвать реформатором, подобным Тэтчер. Но после того как в марте он назначил Мануэля Вальса премьер-министром, он по крайней мере внедрил принципы сокращения государственных расходов, снижения налогов и проведения структурных реформ. Теоретически новое и более сплоченное правительство могло бы добиться успеха, но общественное мнение не готово к этому. Г-н Олланд не просто непопулярен; в отличие от премьер-министра Италии Маттео Ренци, который привел веские доводы в пользу жестких реформ (все еще не проведенных), французский президент не смог убедить избирателей в том, что болезненные изменения, включая сокращение размера государственного бюджета, неизбежны. Вместо этого г-н Монтебург и его команда делают заманчивое предложение: если только Еврозона отменит существующие правила и допустит увеличение дефицита бюджета и государственных расходов, болезненные реформы больше не потребуются, так как экономика чудесным образом самостоятельно выберется из опасной ситуации.

Г-н Монтебург прав относительно третьей европейской проблемы: чрезмерно жесткая экономия, в основном проводимая на континенте Германией. На ежегодной экономической встрече в Джексон Хоуле г-н Драги косвенно признал, что в Еврозоне проводится слишком жесткая фискальная и монетарная политика. Он намекнул, что выступает за количественное ослабление, используемое и Америкой, и Британией, и призвал к тому, чтобы фискальная политика в большей степени способствовала стимулированию роста – послание это было явно адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель. Именно она решительнее всех настаивает на соблюдении бюджетной дисциплины в Еврозоне подобно тому, как немецкий Бундесбанк больше всех противится количественному ослаблению.

Энджи, ты никогда не пыталась

Несмотря на всеобщее уныние, должна быть возможность для переговоров. Если г-н Олланд и г-н Ренци смогут проявить искреннее желание провести структурные реформы, г-жа Меркель должна согласиться на менее жесткую фискальную политику (включая увеличение государственных инвестиций в Германии) и более свободную монетарную политику. Закройте глаза и представьте, как эти три лидера работают с Еврокомиссией над завершением создания единого рынка и продвижением торговых сделок со Штатами. К сожалению, в реальности у г-жи Меркель нет особых оснований верить Франции или Италии: когда оказываемое на них внешнее давление ослабело, они сразу же отказались от обещаний провести реформы. Она также продвигала Жана-Клода Юнкера, ничего не делающего кандидата, на пост президента Еврокомиссии. Итак, будет трудно. Но без нового толчка со стороны европейских лидеров рост не возобновится, и восстановится дефляция. Япония пережила потерянное десятилетие в 1990х гг., и до сих пор борется с его последствиями. Но в отличие от Японии Европа не является единой и сплоченной страной. Если валютный союз принесет только стагнацию, безработицу и дефляцию, некоторые люди в конце концов проголосуют за выход из Еврозоны. Благодаря обещанию г-на Драги установить нижний предел государственного долга, отступил рыночный риск, связанный с тем, что финансовое давление может спровоцировать развал. Однако политический риск того, что одна или несколько стран решат отказаться от единой валюты, постоянно увеличивается. Кризис евро не закончился, он ждет за горизонтом.



