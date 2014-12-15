Азиатские рынки закрылись с понижением

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги в красной зоне. Вслед за обвалом американского рынка понизились и азиатские биржи. Оптимизма ситуации не прибавили ни новости с сырьевых фронтов, ни ситуация с захватом заложников в Сиднее.

Аналитики говорят, что высокая рыночная волатильность и колебания цен на нефть взаимосвязаны друг с другом, и это состояние будет сохраняться до момента, пока рынки развитых стран не поборют свою нервозность. Центробанки не могут сейчас успокоить рынки и привести их к валютной стабилизации. Это касается всех рынков, включая и Азию в том числе.



MSCI Asia Pacific подешевел на 1%; Nikkei, несмотря на победу действующего премьер-министра страны на досрочно прошедших выборах, тоже понизился на 1,6%. Hang Seng ослаб на 1%; S&P/ASX — на 0,6%. И только Shanghai Composite прибавил в стоимости 0,5%.

По итогам торгов отдельные компании в основном тоже теряли в стоимости. Так, на 2,5% дешевле стали котировки Toyota Motors. Japan Airlines Co снизила стоимость своих ценных бумаг на 3,4% (оценка ее акций была ухудшена аналитиками UBS AG.

China Construction Bank потерял 2,6% после объявления о том, что собирается привлечь до 12,9 млрд долларов, разместив на рынке привилегированные акции.