Когда Россия начнет продавать золотые резервы?

Портал Goldenfront.ru, отвечая на вопросы читателей, сегодня разместил интересный материал-рассуждение о золотых резервах России. На вопрос о том, есть ли вероятность того, что страна начнет продажу золота, когда уменьшатся валютные резервы, аналитики предлагают несколько вариантов ответов.

Понятно, что многие нефтепроизовители сейчас в стрессе из-за нестабильных и очень низких цен на сырье. Но, как мы помним, банк России последние месяцы серьезно накапливал золотые резервы — скупал в стране все добываемое золото и большую часть откладывал. По последним доступным данным, в сентябре запасы золота выросли до 1,150 тонн и тогда страна была на 5 месте в мире по объемам золотозапасов. Не забывайте, что РФ все еще крупный производитель золота - третье место в мире по уровню добычи (250 тонн в год).

Зачем банк России фактически стал больше скупать золота для резервов, тогда как увеличивались проблемы с валютными резервами? По одной версии, в этом был политический смысл. Так считает профессор финансов Тринити-колледжа в Дублине и бывший экономист Центробанка Ирландии Брайан Люси. С другой стороны, период низких цен на золото тоже является хорошим моментом для покупки, считает он.

Возможно, власти думают загодя о будущем — например, сохранить золотые резервы имеет смысл, если грозят какие-то геополитические проблемы — такой опыт есть, например, у Германии, которая во время Второй мировой войны использовала золото в качестве обменной валюты. Резервов у России пока еще много, к тому же есть так называемый фонд «на чёрный день» (примерно $470 млрд) - в дополнение к резервам центробанка. Может быть, именно нынешняя ситуация и есть тот самый «черный день». Кстати, по показателям российского бюджета наша страна находится в очень хорошем состоянии - большинство развитых стран о подобном могут только мечтать.

Президент РФ как может помогает российской валюте и экономике. Его предложения борьбы с коррупцией сводятся к тому, что нужно сделать каждую проверку публичной. Он предложил отказаться от принципа «тотального, бесконечного контроля»: уменьшить число обязательных проверок и следить за теми ситуациями, которые действительно подвергаются рискам или имеют признаки нарушений.

В Венесуэле сейчас наблюдается ряд проблем, связанных с резервными запасами. Правительство уже не может платить за импорт, а тем временем подходит срок оплаты внешнего долга. Социальные расходы страны стали неподъёмными. Поэтому велика вероятность, что Венесуэле придется продавать часть своих официальных золотых резервов.

В качестве заключения авторы подтверждают: есть вероятность, что некоторым странам придётся продавать свои золотые запасы из-за падения цен на нефть. Но вряд ли в их числе сейчас будет Россия. И пока влияние на рынок золота остается весьма ограниченным.