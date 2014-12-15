Курс доллара дорос до 59,50 руб.

Доллар и евро возобновили рост во время торгов сегодня днем. Вновь обновляя исторические максимумы, доллар дошел до отметки 59,50 руб. (на 14:32 по мск), евро торговался на уровне 73,83руб. Таким образом, рост пары USD/RUB составил более 2%, евро увеличился против рубля на 1,79%.

Аналитики говорят, что нынешнее падение рубля соответствует сохраняющемуся тренду на снижение цен нефти, плюс рынок оценивает объемы интервенций от ЦБ как недостаточный. Всего с начала декабря банк России потратил на поддержание нацвалюты $5,958 млрд.

Тем временем, в четверг на пресс-конференции Эльвира Набиуллина сообщила, что рубль в следующем году укрепится с учетом ожидаемого роста цен на нефть. По ее словам, даже при цене нефти $60 за баррель рубль имеет потенциал для укрепления.

Сегодня нефтяные котировки снижались утром после заявления министра энергетики ОАЭ Сухейль Муххамед аль-Мазруи о том, что ОПЕК собирается менять квоты на добычу и вовсе не боится снижения цен до $40 за баррель.