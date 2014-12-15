Европейский фондовый рынок восстанавливается

Рынки Старого Света отскочили от крупнейшей за три года еженедельной потери: чуть возросшие цены на нефть повысили акции энергетических компаний.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,7% вместе с ростом Royal Duych Shell Plc (+2,1%) и Total SA (+2,8%). DAX на 13.40 мск окреп на 0,41%; FTSE 100 — на 0,69%; CАС 40 вырос на 0,57%.



Нефть немного окрепла за сегодняшний день: прибавив 1,17% после ночного падения, сейчас февральский фьючерс торгуется на уровне 62,88 доллара за баррель. Два порта отгрузки нефти в Ливии прекратили сегодня свою работу из-за массированного обстрела — Эс Сидер и Рас Лануф. Может быть, на цене «черного золота» сказалась эта информация.

«Цена на нефть регулируется рынком», — говорит Кристиан Цогг, глава LLB Asset Management AG. — «Катастрофу на нефтяном рынке сейчас сформировала сторона предложения, а не спроса. Для европейских стран эта ситуация должна быть положительной в долгосрочной перспективе — исключая Великобританию и Норвегию».