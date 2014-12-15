ОПЕК не снизит добычу, даже если цена достигнет $40

Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммед аль-Мазруи заявил, что ОПЕК приняла решение не сокращать квоты на добычу нефти, даже если цена на нее обрушится до критических значений. От своих решений организация отступаться не собирается. Созыв внеочередного заседания случится не ранее, чем через три месяца, при том, что следующая плановая встреча ОПЕК запланирована на 27 ноября. «Мы не таргетируем какую-либо цену, рынок должен стабилизироваться сам по себе», - сказал министр.

При этом представитель МИД Венесуэлы бил в пятницу во все колокола, заявляя, что Каракас хочет провести внеочередное заседание картеля. Однако же официальной заявки нет — а значит, и рассматривать нечего.



Генсек ОПЕК Абдалла эль-Бадри прокомментировал ситуацию: он сказал, что падение цен на нефть вызвано увеличение поставок из стран, не входящих в картель, а еще — спекулятивные манипуляции на рынках. Он предполагает, что цена стабилизируется до конца 2015 года, и уже после этого ОПЕК будет решать, что же с этим всем делать.

При этом представители ОПЕК уверяют, что действия организации ни в коем случае не направлены против какой-либо страны, будь то США или Россия.