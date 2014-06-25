Пекин создаст свой Всемирный банк

В Поднебесной всерьез задались целью минимизировать влияние США на азиатскую экономику, и теперь Пекин ведет активную работу в направлении создания своего собственного паназиатского банка. Новая структура будет называться Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк (Asian Infrastructure Investment Bank или AIIB). В Азии эта новость была принята с большим энтузиазмом: по крайней мере, на сегодняшний день уже больше двадцати азиатских и ближневосточных государств заявили о своей готовности участвовать в проекте.
Китайскую народную республику на сегодняшний момент не устраивает слишком сильная зависимость уже действующих международных финансовых структур (Всемирного Банка и Азиатского банка развития) от Соединенных Штатов. Поэтому Вашингтон и его союзники либо будут полностью исключены из нового китайского проекта, либо их влияние в новом банке будет минимальным.
В
Поднебесной всерьез задались целью
минимизировать влияние США на азиатскую
экономику, и теперь Пекин ведет активную
работу в направлении создания своего
собственного паназиатского банка. Новая
структура будет называться Азиатский
инфраструктурный инвестиционный банк
(Asian Infrastructure Investment Bank или
AIIB). В Азии
эта новость была принята с большим
энтузиазмом: по крайней мере, на
сегодняшний день уже больше двадцати
азиатских и ближневосточных государств
заявили о своей готовности участвовать
в проекте.
Китайскую
народную республику на сегодняшний
момент не устраивает слишком сильная
зависимость уже действующих международных
финансовых структур (Всемирного Банка
и Азиатского банка развития) от Соединенных
Штатов. Поэтому Вашингтон и его союзники
либо будут полностью исключены из нового
китайского проекта, либо их влияние в
новом банке будет минимальным.
Уже определена первая приоритетная задача AIIB: это будет постройка «нового шелкового пути». Развитие и постройка новых транспортных магистралей между Китаем и европейскими странами будет финансироваться как китайскими властями, так и странами-участницами проекта. Аналитики говорят о том, что в случае осуществления проекта Китаю удастся существенно увеличить конвертируемость юаня и таким образом решить одну из главных задач своей экономики.