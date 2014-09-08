Фунт слабеет по отношению к основным валютам

С начала сегодняшней торговой сессии курс фунта упал по отношению к основным валютам после публикации данных опроса института исследования общественного мнения YouGov Plc. По результатам исследования, число сторонников выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства превысило число тех, кто выступает за сохранение единого государства. Референдум по вопросу о независимости Шотландии должен состояться 18 сентября текущего года. Распад Англии и Шотландии представляет собой реальную угрозу для фунта и облигаций Великобритании.

Иена торгуется около самого слабого уровня почти за шесть лет по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк неожиданно сократил ставки, а денежно-кредитная политика США и Японии расходится. Разница в денежно-кредитной политике между США и Японией стала еще одним фактором усиления доллара. Восстановление экономики США, похоже, набирает обороты, что является важным фактором для решения ФРС о повышении процентных ставок. Между тем, в четверг Банк Японии сохранил свою политику без изменений и сохранил оптимистичную экономическую оценку, несмотря на резкое замедление экономической активности.

Экономика Японии сократилась на максимальное значение более чем за пять лет. ВВП Японии (с сезонной коррекцией) снизился на -1,8% за квартал , что соответствует ожиданиям; это наиболее сильное снижение ВВП с первого квартала 2009 года

В течение трех месяцев по июнь валовой внутренний продукт потерял 7,1% в годовом исчислении, это максимальное значение с первого квартала 2009 года. Негативные последствия повышения налога заметны до сих пор, розничные продажи и бытовые расход сократились в июле. На прошлой неделе правительство заявило, что готово расширить стимулирование, чтобы помочь пережить дальнейшее увеличение налога, запланированное на октябрь 2015 года.