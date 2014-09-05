Индекс доллара колеблется вокруг четырнадцатимесячных максимумов

Доллар чувствует себя прекрасно, просто замечательно. Сегодня он удерживает прочное место у 14-месячных максимумов против корзины остальных основных валют (евро слабеет после вчерашнего сюрприза Драги, фунт ждет шотландского референдума). Мощную поддержку доллару оказали ожидания того, что ФРС скоро поднимет процентные ставки.

Сегодня пара EUR/USD выросла на утренних торгах на 0,09% (до 1,2957), а торгуется в пределах 1,2918.

Пара GBP/USD сохраняет мрачную стабильность и торгуется на уровне семимесячного минимума на 1,6320 (Шотландия с ее референдумом прибавляет массу головной боли британской валюте).

Индекс USD держится практически без изменений, на самом высоком уровне начиная с июля 2013 года.