Все основные индексы Европы сегодня снижаются

Сегодня на европейских рынках превалирует красный цвет. Практически все основные биржи Европы торгуются с отрицательной динамикой, причем масштаб падения довольно серьезный. Так, DAX потерял на 13.59 мск 1,11%; CAC 40 – 1,39%; FTSE 100 – 1,45%. Сводный индекс Euro Stoxx 50 ослаб на 1,27%. Более широкий сводный индекс еврозоны Stoxx Europe 600 потерял 1,44%.

Конечно же, вполне логично, что самые крупные потери понес нефтегазовый сектор, подындекс которого ослаб на 2,04%: 31 из 33 компаний, которые в него входят, терпят сегодня поражение. Total SA снизилась на 1,73%; Royal Dutch Shell потеряла 1,93%. За неделю этот подындекс упал почти на 8%.



