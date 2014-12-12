Курсы валют устанавливают новые максимумы

Практически сразу после открытия торгов на Московской бирже курсы валют взлетели до новых исторических максимумов.

Так на 10:07 по мск евро торговался на уровне 70,574 руб., доллар — на уровне 56,967 руб.

Вчера курс евро к рублю доходил до отметки 70,099 руб., но к концу торгов курс снизился до 69,9 руб. При этом курс доллара достигал отметки 56,7 рубля.

«Стоимость нефти продолжает падать, власти по-прежнему придерживаются тактики последнего китайского предупреждения, а Центробанк не готов идти на радикальные меры и никак не подберет подходящую стратегию для эффективной реализации валютных интервенций», - отмечают аналитики.