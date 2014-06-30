Ждем заседания ЕЦБ: сдерживаем азарт с евро, продолжаем покупать фунт.

На рынке Forex евро сегодня был на коне. Он пользовался спросом, и к 14.30 по московскому времени его отношение к доллару составляло 1,3650. Не самая динамичная статистика, опубликованная по европейским странам, тем не менее, не замедляет рост евро. Особенно внимательно игроки рынка ждали информацию об уровне инфляции по региону. Она не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, оставшись на минимальном за четыре года уровне — 0,5%.

Относительное спокойствие на рынке валют продлится до четверга, когда состоится заседание ЕЦБ. Как только европейский регулятор определится с процентной ставкой и кредитно-денежной политикой, июльская динамика евро/доллар скорректируется. Трейдерам рекомендуется до тех пор вести себя максимально аккуратно и не занимать агрессивные позиции по европейским валютам.

Тем временем, пара фунт/доллар показывает большую активность. Вследствие уверенного самочувствия и благодушного настроя британской экономики, фунт прочно стоит на ногах и планомерно взбирается вверх. Сейчас точка стремления в этой паре оценивается в 1,71 доллар за фунт.