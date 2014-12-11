Большая часть индексов Старого Света в среду снизилась

Прогноз ОПЕК затронул и европейские рынки. Впрочем, ситуация в Греции тоже внесла сюда немалую долю сумятицы. Напомню, в Греции в срочном порядке перенесли президентские выборы с февраля 2015 года на 17 декабря 2014, и находясь перед реальной возможностью прихода к власти левых сил, национальный индекс обрушился во вторник на 13% сразу. Это максимальный темп за минувшие 27 лет, даже учитывая стабильный пессимизм в отношении греческой экономики.



Вчерашний день Европа посвятила борьбе с греческим фондовым кризисом и попытке спокойно отреагировать на пессимистичные заявления ОПЕК. Stoxx Europe 600 снизился на 0,3%. FTSE 100 потерял 0,45%; САС 40 — 0,84%, и только DAX прибавил 0,06%.

Французский индекс испытал еще и давление статистических данных: объем промпроизводства в октябре в стране снизился на 0,8%, а аналитики тем временем ожидали роста 0,2%.

Ведущие европейские нефтяные компании – Royal Dutch Shell и Total SA потеряли минимум по 1% каждая.