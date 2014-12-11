Дешевая нефть давит на индексы Уолл-стрит, зато радует авиаперевозчиков

Вчера ОПЕК снизила оценки мирового спроса на нефть на 2015 год: представители картеля заявили, что потребность в «черном золоте» будет примерно на 300 тысяч баррелей в сутки ниже, чем ожидалось ранее. Показатель этот — минимален за последние 12 лет.

На этом пессимизме Уолл-стрит снизила все три своих главных индекса. DJIA потерял 1,51%, S&P 500 – 1,64%; Nasdaq попрощался с 1,73%.

В первую очередь вниз пошли ценные бумаги нефтегазового и нефтепромышленного сектора: Conoco Phillirs (— 2,2%), Exxon Mobil (—3%), Chevron Corp (—2%).

Amazon.com Inc подешевела на 2,1%, JPMorgan Chase&Co снизила котировки на 2,8%. Один из крупнейших кредиторов Америки предупредил, что выручка его от торговых операций в четвертом квартале существенно снизится по сравнению с предыдущими периодами. Это увлекло за собой и снижение котировок других банков — Goldman Sachs Group и Citigroup Inc потеряли по 2,5% капитализации.

А вот авиаперевозчики вчера росли, потому что IATA сделало свои собственные выводы из снижения цены на нефть. Это означает, что подешевеет топливо, а значит, совокупная прибыль авиакомпаний мира вырастет. По предварительным оценкам, будет зафиксирован рост на 25%. В итоге American Airlines прибавила в цене 1,3%; United Continental Holdings – 1,9%; Southwest Airlines Co – 1,8%.