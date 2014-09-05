Роспотребнадзор запретил ввоз кондитерской продукции с Украины

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию всей кондитерской продукции с Украины, говорится в сообщении ведомства. Причиной запрета стали нарушения, которые Роспотребнадзор нашел в кондитерских изделиях, произведенных украинскими компаниями «Конти» и «АВК».

Роспотребназдор указывает на нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей («на несоответствие требований, предъявляемых к маркировке продукции»).

Запрет на ввоз вступает в действие с 5 сентября.



Запрет на ввоз украинской кондитерской продукции в Россию - уже не первая мера, которая принимается в отношении украинских продуктов за последнее время. В конце июля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию произведенных на Украине соков, украинских овощей, фруктов, молока и молочной продукции, а также рыбных консервов. Из Украины запрещено также ввозить пиво и другие спиртные напитки и свинину. Кроме того, Россия запретила ввоз растительной продукции с Украины в ручной клади и багаже. Тогда в ответ украинские власти ввели запрет на экспорт свинины из России.

Россия является для Украины одним из основных партнеров по экспорту. В 2013 году на страну пришлось 24% поставок украинской стороны.

В конце июля Минэкономразвития России выступило с предложением ввести пошлины на украинские товары на уровне пошлин для товаров из стран ЕС. Сейчас Украина ввозит в Россию по нулевой ставке все товары, кроме белого сахара.

Согласно проведенному ВЦИОМ в конце августа опросу общественного мнения, 78% россиян поддерживают запрет на ввоз украинской продукции в Россию.