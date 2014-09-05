Евро продолжает дешеветь в паре с долларом

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро к доллару продолжает понижательный тренд на фоне решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) о снижении ставок и запуске программы выкупа активов, отмечает Bloomberg.

Вчера базовая процентная ставка ЕЦБ по кредитам была снижена до 0,05% годовых с 0,15%, ставка по депозитам - до минус 0,2% с минус 0,1%, процентная ставка по маржинальным кредитам - до 0,3% с 0,4%. Все три ставки обновили исторические минимумы.

Кроме того, глава ЕЦБ Марио Драги объявил о старте программы выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) в октябре.

Стоимость евро по состоянию на 9:25 мск упала до $1,2935 по сравнению с $1,2944 на закрытие рынка в четверг. Накануне курс европейской валюты опускался до $1,2920 - минимума с 10 июля 2013 года. С начала этой недели евро подешевел на 1,5% относительно доллара.

Курс доллара относительно иены поднялся в ходе торгов до 105,37 иены с 105,27 иены накануне. В течение сессии курс иены опускался до минимума с октября 2008 года - 105,71 иены за доллар. За евро к 9:25 мск давали 136,28 иены против 136,26 иены по итогам предыдущих торгов.

Сегодня внимание рынка направлено на данные о безработице в США за август, которые будут опубликованы в 16:30 мск. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 230 тыс., безработица опустилась до 6,1% с 6,2%.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в четверг, что ситуация на американском рынке труда "существенно улучшилась", и призвал к "значительным изменениям" в тексте заявления Центробанка о кредитно-денежной политике, публикуемом по итогам заседаний ФРС.

"Тренды в политике центробанков различны, - отмечает аналитик CIBC World Markets Japan Inc. в Токио Казуаки Охи. - Следующий шаг, планируемый ФРС - это не снижение, а повышение процентных ставок".

"Рынок готовится к изменению тона заявлений Федрезерва, и это будет поддерживать доллар, особенно с учетом предпринятых накануне действий ЕЦБ", - заявил валютный аналитик National Australia Bank в Сиднее Рэй Эттрилл.